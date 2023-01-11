В центре Самары загорелся многоквартирный жилой дом

В Самаре спасатели эвакуируют из-за пожара жильцов многоквартирного дома, расположенного в центре города на улице Некрасовской. Об этом сообщили 11 января в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

По информации ведомства, горит лестничная клетка с первого по третий этаж. Для тушения пожара привлечены 43 человека и 12 пожарных расчетов.

О пострадавших сведений не поступало.

Местные власти предложили жильцам дома разместиться в здании администрации Самарского района, также организован автобус для обогрева.

9 января пожар вспыхнул в жилом доме в Иркутске. Возгорание произошло на третьем этаже на площади 15 кв. м. В коридоре горевшей квартиры на полу была обнаружена без сознания женщина 1977 года рождения. Спасатели передали ее бригаде скорой помощи.

Около 200 человек успели самостоятельно покинуть нижние этажи. С верхних этажей были спасены 64 человека, из них 18 детей. По предварительным данным, причиной возгорания послужило короткое замыкание.