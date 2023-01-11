Пушилин заявил, что центр Соледара находится под контролем российских сил

Российские силы взяли под контроль центр Соледара в Донецкой Народной Республике, заявил 10 января врио главы региона Денис Пушилин.

«Центр Соледара находится под контролем подразделения «Вагнера». Здесь ребята закрепились с одной стороны и другой. Они уже эффективно продвигаются», — сказал он в эфире Первого канала.

Пушилин отметил, что украинские войска теряют большое количество живой силы в боях за город.

Позднее российский предприниматель Евгений Пригожин также заявил о взятии Соледара под контроль бойцами ЧВК «Вагнера». По его словам, в настоящее время в центре города образован котел, в котором ведутся городские бои.

Известно, что российские силы уже отрезали противнику все выходы из Соледара и заняли основные районы. Украинским войскам предложено сдаться в плен.

9 января представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) Иван Филипоненко сообщил, что в Соледаре зафиксировано массовое бегство украинских военных из городской застройки.

6 января в Telegram-канале WarGonzo военкора Семена Пегова сообщалось, что российские силы прорвали оборону украинских боевиков в ДНР, что позволило им продвинуться в сторону центра Соледара. Из-за успешного прорыва российской армии в этом направлении противник был вынужден отступать севернее центра.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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