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Татьяна Тарасова пожелала Роману Костомарову скорейшего выздоровления

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поддержала попавшего в больницу с пневмнонией олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова.

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«Сегодня пришла новость, что Роман Костомаров, который блестяще выступал в шоу [«Волшебник страны Оз»], попал в больницу. Пока его состояние врачи оценивают как тяжелое. Желаем Роману скорейшего выздоровления!» — поделилась тренер во вторник, 10 января, в сообщении на странице «ВКонтакте».

Ранее продюсер ледовых шоу, в которых участвует Костомаров, Илья Авербух рассказал, что ситуация с фигуристом очень сложная и его перевели в Коммунарку.

До этого хореограф ледовых шоу Максим Ставиский заявлял о подключении Костомарова к аппарату искусственной вентиляции легких. Он также отметил, что фигурист «покашливал» во время выступлений, но температура у него не поднималась.

Как сообщил источник «Известий», 45-летний спортсмен обратился за медицинской помощью только 9 января. Фигурист жаловался на слабость и боли в груди. Он сдал текст на коронавирус, но результат оказался отрицательным.

Роман Костомаров является победителем Олимпиады в Турине 2006 года в дуэте с Татьяной Навкой. Дважды пара становилась чемпионами мира, три раза — чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при.

В новогодние праздники фигурист провел около 30 шоу в туре Авербуха по Подмосковью, а также исполнил одну из главных ролей в спектакле «Волшебник страны Оз».

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