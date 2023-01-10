Фигуриста Костомарова перевели в больницу в Коммунарке

Олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, госпитализированного с пневмонией, переводят в клинический центр в Коммунарке. Об этом во вторник, 10 января, рассказал Илья Авербух, в шоу которого участвует фигурист.

По словам Авербуха, ситуация сейчас сложная.

«Ситуация с Романом очень сложная. Но я верю, что все будет хорошо. Сейчас его переводят в Коммунарку», — сказал Авербух газете «Спорт-Экспресс».

Ранее хореограф ледовых шоу Максим Ставиский рассказал, что Костомарова подключили к аппарату ИВЛ.

Как ранее в этот день сообщил источник «Известий», 45-летний спортсмен обратился за медицинской помощью накануне, 9 января. Костомаров жаловался на слабость и боли в груди. Тест на коронавирус показал отрицательный результат. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.

Костомаров является победителем Олимпиады в Турине 2006 года в дуэте с Татьяной Навкой. Дважды пара становилась чемпионами мира, три раза — чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при.

В новогодние праздники фигурист провел около 30 шоу в туре Авербуха по Подмосковью, а также исполнил одну из главных ролей в спектакле «Волшебник из Страны ОЗ».