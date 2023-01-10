Фигуриста Костомарова перевели в больницу в Коммунарке
Олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, госпитализированного с пневмонией, переводят в клинический центр в Коммунарке. Об этом во вторник, 10 января, рассказал Илья Авербух, в шоу которого участвует фигурист.
По словам Авербуха, ситуация сейчас сложная.
«Ситуация с Романом очень сложная. Но я верю, что все будет хорошо. Сейчас его переводят в Коммунарку», — сказал Авербух газете «Спорт-Экспресс».
Ранее хореограф ледовых шоу Максим Ставиский рассказал, что Костомарова подключили к аппарату ИВЛ.
Как ранее в этот день сообщил источник «Известий», 45-летний спортсмен обратился за медицинской помощью накануне, 9 января. Костомаров жаловался на слабость и боли в груди. Тест на коронавирус показал отрицательный результат. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.
Костомаров является победителем Олимпиады в Турине 2006 года в дуэте с Татьяной Навкой. Дважды пара становилась чемпионами мира, три раза — чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при.
В новогодние праздники фигурист провел около 30 шоу в туре Авербуха по Подмосковью, а также исполнил одну из главных ролей в спектакле «Волшебник из Страны ОЗ».