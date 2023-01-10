Реклама
Прямой эфир
Экономика
Минфин России заявил о 2,3% ВВП дефицита бюджета в 2022 году
Политика
Пушков объяснил обращение Польши к США по вопросу репараций
Мир
Al Mayadeen указало на сложности для стран Запада из-за конфронтации с РФ
Авто
Toyota запустила в Японии продажи гибрида Prius пятого поколения
Происшествия
Пожар на складе на северо-востоке Москвы потушен
Общество
«Победа» бесплатно перевезла 538 Дедов Морозов и Снегурочек в Новый год
Экономика
Путин на встрече с главой ФАС Шаскольским указал на важность контроля за ценами
Мир
Антисловом 2022 года в ФРГ выбрали словосочетание «климатические террористы»
Общество
Режиссер Никита Михалков рассказал о своем лечении в больнице
Авто
Автозавод «Москвич» выпустил двухтысячный автомобиль
Мир
ЕС пригрозил странам санкциями за оказание РФ военной помощи
Мир
В Шотландии закрылись начальные школы из-за забастовки учителей

Фигуриста Костомарова перевели в больницу в Коммунарке

Госпитализированного с пневмонией Костомарова переводят в Коммунарку
0
Фото: ТАСС/Максим Шеметов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, госпитализированного с пневмонией, переводят в клинический центр в Коммунарке. Об этом во вторник, 10 января, рассказал Илья Авербух, в шоу которого участвует фигурист.

Старый новый вирус: грипп берет реванш у COVID-19
Когда распространение респираторных инфекций достигнет пика

По словам Авербуха, ситуация сейчас сложная.

«Ситуация с Романом очень сложная. Но я верю, что все будет хорошо. Сейчас его переводят в Коммунарку», — сказал Авербух газете «Спорт-Экспресс».

Ранее хореограф ледовых шоу Максим Ставиский рассказал, что Костомарова подключили к аппарату ИВЛ.

Как ранее в этот день сообщил источник «Известий», 45-летний спортсмен обратился за медицинской помощью накануне, 9 января. Костомаров жаловался на слабость и боли в груди. Тест на коронавирус показал отрицательный результат. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.

Костомаров является победителем Олимпиады в Турине 2006 года в дуэте с Татьяной Навкой. Дважды пара становилась чемпионами мира, три раза — чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при.

В новогодние праздники фигурист провел около 30 шоу в туре Авербуха по Подмосковью, а также исполнил одну из главных ролей в спектакле «Волшебник из Страны ОЗ».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023