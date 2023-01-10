Реклама
Прямой эфир
Экономика
Минфин России заявил о 2,3% ВВП дефицита бюджета в 2022 году
Политика
Пушков объяснил обращение Польши к США по вопросу репараций
Мир
Al Mayadeen указало на сложности для стран Запада из-за конфронтации с РФ
Авто
Toyota запустила в Японии продажи гибрида Prius пятого поколения
Происшествия
Пожар на складе на северо-востоке Москвы потушен
Общество
«Победа» бесплатно перевезла 538 Дедов Морозов и Снегурочек в Новый год
Экономика
Путин на встрече с главой ФАС Шаскольским указал на важность контроля за ценами
Мир
Антисловом 2022 года в ФРГ выбрали словосочетание «климатические террористы»
Общество
Режиссер Никита Михалков рассказал о своем лечении в больнице
Авто
Автозавод «Москвич» выпустил двухтысячный автомобиль
Мир
ЕС пригрозил странам санкциями за оказание РФ военной помощи
Мир
В Шотландии закрылись начальные школы из-за забастовки учителей

Путин на встрече с главой ФАС Шаскольским указал на важность контроля за ценами

0
Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин во вторник, 10 января, провел рабочую встречу с главой Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максимом Шаскольским. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Скачок под давлением: какой будет инфляция по итогам года
Ноябрьские значения полностью совпали с прогнозами

«На данный момент всё-таки мы в определенных рамках держим и инфляцию, она у нас снижается, имеет тенденцию к понижению», — отметил глава государства.

При этом Путин указал на важность такой задачи службы, как контроль за ценами.

Шаскольский, в свою очередь, сказал, что контроль за ценообразованием на социально значимых товарных рынках имеет приоритетное значение. Он уточнил, что подразумеваются не только продовольственные товары, но и лекарства, строительные материалы, услуги сотовой связи и нефтепродукты.

Ранее, 22 декабря, Путин констатировал, что России предрекали обвал экономики, однако его не случилось. Он отметил, что уровень инфляции в РФ в этом году лучше, чем во многих других странах.

По итогам ноября 2022 года инфляция в России составила 0,37%. От месяца к месяцу инфляция нарастает. Летом наблюдалась дефляция порядка 0,35–0,52%, а уже с сентября наступила инфляция: 0,05% — в сентябре, 0,18% — в октябре и 0,37% — в ноябре.

27 декабря глава Минфина Антон Силуанов высказал мнение, что в первом полугодии 2023 года инфляция в России будет находиться на низком уровне. В тот же день первый вице-премьер России Андрей Белоусов сообщил, что наступающий 2023 год для российской экономики будет гораздо легче, чем 2022-й.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023