Путин на встрече с главой ФАС Шаскольским указал на важность контроля за ценами

Президент России Владимир Путин во вторник, 10 января, провел рабочую встречу с главой Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максимом Шаскольским. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«На данный момент всё-таки мы в определенных рамках держим и инфляцию, она у нас снижается, имеет тенденцию к понижению», — отметил глава государства.

При этом Путин указал на важность такой задачи службы, как контроль за ценами.

Шаскольский, в свою очередь, сказал, что контроль за ценообразованием на социально значимых товарных рынках имеет приоритетное значение. Он уточнил, что подразумеваются не только продовольственные товары, но и лекарства, строительные материалы, услуги сотовой связи и нефтепродукты.

Ранее, 22 декабря, Путин констатировал, что России предрекали обвал экономики, однако его не случилось. Он отметил, что уровень инфляции в РФ в этом году лучше, чем во многих других странах.

По итогам ноября 2022 года инфляция в России составила 0,37%. От месяца к месяцу инфляция нарастает. Летом наблюдалась дефляция порядка 0,35–0,52%, а уже с сентября наступила инфляция: 0,05% — в сентябре, 0,18% — в октябре и 0,37% — в ноябре.

27 декабря глава Минфина Антон Силуанов высказал мнение, что в первом полугодии 2023 года инфляция в России будет находиться на низком уровне. В тот же день первый вице-премьер России Андрей Белоусов сообщил, что наступающий 2023 год для российской экономики будет гораздо легче, чем 2022-й.