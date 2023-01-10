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Chery представила в Китае новый внедорожник Jetour T-1

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Фото: chery.ru
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Компания Chery, в которую входит суббренд Jetour, представила в Китае новинку — внедорожник T-1. У новой машины будет три версии, включая гибридную, сообщил 10 января портал Motor.

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Принципиальных изменений в дизайне экстерьера от предсерийного концепта немного — автомобиль лишился выдвижных дверных ручек, а двери теперь открываются по ходу движения. Кроме того, колесные арки выполнены без пластиковых расширителей.

Для Jetour T-1 заявлены два исполнения: пятиместное и семиместное, а вот модификаций будет три. Базовой выступит вариант с бензиновым двухлитровым мотором, который будет работать с семиступенчатым «роботом». Средняя модификация получит этот же мотор, но с новым восьмидиапазонным автоматом. Топовой версии внедорожника будет положена гибридная установка на базе полуторалитрового двигателя. Производитель заявил для гибридной версии запас хода на электротяге до 200 км, а общий оценил в 1,5 тыс. км.

Из необычных опций автомобиля специалисты отметили навесную полку для пятой двери, которая предназначена для мини-кухни. Кроме того, на крыше машины размещена площадка для квадрокоптера.

В Китае новинка станет прямым конкурентом внедорожникам Tank, которые производит компания Great Wall. T-1 появится в продаже в III квартале 2023 года. Не исключено, что модель может появиться и в России.

9 января Chery сообщила, что начала продажи в РФ нового кроссовера Chery Tiggo 7 Pro Max. Модель доступна у российских дилеров в двух комплектациях: Prestige и Ultimate. В базовой комплектации новый Chery Tiggo 7 Pro Max имеет кожаную отделку сидений, 18-дюймовые алюминиевые литые диски, полностью светодиодную оптику. Кроме того, у машины есть панорамная крыша, камера заднего вида, система стабилизации курсовой устойчивости (ESС), шесть подушек безопасности, датчики света и дождя и круиз-контроль.

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