Как сдавать на права в 2023 году: все изменения и правила

С 1 марта 2023 года порядок сдачи на права в России потерпит ряд изменений. В частности, перемены затронули критерии оценки и условия выдачи документа. Что изменилось в порядке сдачи экзамена и что нужно учитывать, чтобы получить права на легковой автомобиль — читайте в материале «Известий».

Сколько времени учиться на права в 2023 году

Теоретическая часть состоит из 130 часов. На практические занятия отведены 56 часов, а экзаменационный контроль проходит четыре часа. В общем расчете получится 190 часов. А вот 16-часовой курс по оказанию медицинской помощи уже не входит в основную программу. Кроме того, сокращению подверглась часть о различиях между автоматической и механической коробкой передач.

При этом длительность обучения определяется частотой занятий. Классический вариант — четыре занятия в неделю длительностью по 4 часа. В таком случае время экзамена подойдет примерно через три месяца. Если рабочий график не позволяет посещать занятия так часто, существуют и другие варианты распределения занятий. Например, посещая уроки два дня в неделю, права можно получить приблизительно через полгода.

Если у сдающего уже есть права какой-либо категории, переподготовка пройдет быстрее.

Сдача экзамена на права 2023 — изменения в теории

В соответствии с новыми правилами, сдающему необходимо знать все правила дорожного движения досконально, в то время как раньше испытание основывалось на конкретных пунктах из ПДД. К 2023 году будут разработаны обновленные теории, касающиеся вопросов экзаменационных билетов. Предполагается, что нововведения помогут улучшить реакцию водителей на возникающие на дороге экстренные ситуации.

В структуре билетов изменений не предвидится. Тестовые задания будут включать в себя 20 вопросов, разделенные на четыре блока в зависимости от темы. На выполнение заданий дается 20 минут.

Сдача экзамена на права 2023 — изменения в практике

Одно из главных изменений — ввод объединенного формата практического экзамена. Если раньше испытание проводилось на площадке и в городе, то теперь тестировать умения начинающего водителя будут сразу на шоссе. Экзамен на закрытой площадке больше проводиться не будет. Таким образом сдавать на права будут лишь водители, претендующие на право управления мотоциклом, трициклом, квадроциклом и мопедом.

Кроме того, по новым правилам разрешается присутствие в салоне автомобиля во время сдачи экзамена третьих лиц — в том числе сотрудников автошколы, других учащихся или представителей других учреждений. Нововведение призвано обеспечить прозрачность проведения экзамена и облегчить решение спорных ситуаций с помощью оценки третьей стороны. Однако экзаменуемому предоставляется право отказаться от привлечения сторонних лиц.

От участника экзамена требуют продемонстрировать ряд умений на местности, в частности:

начать движение на подъеме;

въехать в бокс задним ходом;

параллельно припарковаться;

развернуться в ограниченном пространстве.

Кроме того, инструктор может оценивать и некоторые отдельные моменты: обгоны, развороты, поведение водителя в потоке машин, на перекрестках, пешеходных переходах, парковка задним ходом и другие.

Правила сдачи экзамена на права 2023

Стандартный экзамен по вождению длится 30 минут. Экзаменатор вправе окончить испытание раньше, если, к примеру, решит, что кандидат на получение прав легко справляется с заданиями. Также он может и продлить время экзамена, если испытуемому требуется чуть больше времени на демонстрацию умений. Помимо того, время может быть увеличено для отдельных категорий водителей, к примеру, для тех, кто намерен управлять автомобилем с прицепом. Дополнительное время отводится на добавочные испытания.

Маршруты тоже были изменены. Раньше участник экзамена знал конкретный маршрут следования на экзамене, теперь же инструктор может диктовать направление по ходу испытания. Несмотря на то, что экзамен все так же проводится лишь в пределах обозначенных заранее территорий, маршрут становится непредсказуемым.

За допущенные в ходе экзамена ошибки участник получает штрафные баллы. Учет ошибок производится на основе трех категорий: 1, 2 и 3. Так, за слишком низкую скорость участнику начисляют один штрафной балл, а за помехи другим участникам дорожного движения можно получить два штрафных балла. При получении пяти штрафных баллов экзамен считается не сданным.

Грубые ошибки классифицируются отдельно. При их обнаружении экзамен сразу прекращается. К примеру, причиной такого решения может послужить непристегнутый ремень безопасности или использование мобильного телефона во время управления транспортным средством.

Аннулирование результатов экзамена на права 2023

Изменения также предполагают, что результаты экзамены могут быть аннулированы решением комиссии. В нее будут входить три человека, каждый из которых может подать обжалование. Основанием для аннулирования считается нарушение, зафиксированное с помощью видеокамеры или аудиозаписи. Запись хранится до завершения периода рассмотрения заявки и не менее года со времени их регистрации. При этом, если права уже были выданы, забрать документ обратно нельзя — можно лишь обязать водителя повторно сдать экзамен на новой локации.

Еще одной причиной для аннулирования результатов экзамена на права считается выявление факта подделки документации. В таком случае ликвидировать можно даже выданные права.

Получение прав несовершеннолетними в 2023 году

В России начать обучение на права можно уже с 16 лет. Несовершеннолетний участник может обучиться вождению на «B», и «C» категории. Тем не менее, садиться за руль самостоятельно гражданин вправе лишь с 18 лет. С 17 лет, по новым правилам, юный обладатель прав сможет садиться за руль в сопровождении водителя-наставника с правами в категории «B», «B1».

Ранее «Известия» рассказали читателям, какие изменения в правилах дорожного движения ждут российских водителей с 1 марта 2023 года. Нововведения коснутся правил парковки, передвижения электросамокатов,а также предполагают обновление дорожных знаков.