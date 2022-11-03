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Новые ПДД в России с 1 марта 2023 года — изменения и разъяснения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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С 1 марта 2023 года автовладельцев ожидает целый ряд изменений в правилах дорожного движения. Перемены затронут правила парковки, передвижение электросамокатов, обновление дорожных знаков и другие аспекты жизни на дорогах российских городов. «Известия» собрали все наиболее важные изменения.

Новые дорожные знаки – 2023

В связи с увеличением количества электротранспорта на российских дорогах в обиход вводят соответствующие дорожные знаки. Так, с марта 2023 года появится знак зарядки для электромобилей.

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Еще одно новшество касается запрета на движение автобусов в определенных частях города. В первый раз такая практика применялась во время чемпионата мира по футболу в 2018 году, когда улицы перекрывали для движения фанатов.

Изменения внесут и в знаки, обозначающие места для парковки. Платная парковка будет маркироваться изображением монет, а парковку для инвалидов можно будет отличить с помощью значка инвалида-колясочника. Такая система дорожных знаков уже прошла тестирование в нескольких крупных городах России.

Изменение разметки для парковки – 2023

Зону платной и бесплатной парковки разграничат с помощью цветовой разметки. Бесплатная парковка по-прежнему будет помечаться белыми линиями, а вот зону платной обозначат синим. Вместе со знаками цветовые различия помогут автолюбителям лучше ориентироваться при выборе парковочного места.

Кроме того, вступает в силу запрет на парковку на «островке безопасности». На эту зону нельзя будет даже просто заезжать. Разметка предназначена для пешеходов и определяет участок, где они могут переждать наплыв автомобилей или дождаться разрешающего сигнала светофора.

Изменение правил движения электросамокатов – 2023

Целый ряд изменений касается средств индивидуальной мобильности (СИМ). К ним относятся электросамокаты, гироскутеры, моноколеса, сигвеи, скейтборды и другие подобные средства передвижения. Водители такого транспорта получат официальное право передвижения по правому краю проезжей части дорог.

Участниками дорожного движения в таком случае могут стать лишь лица старше 14 лет. Кроме того, электросамокатам и другим СИМ разрешено выезжать лишь на те дороги, где максимальная скорость движения ограничена 60 км/ч. Их собственная скорость при этом не должна превышать 25 км/ч.

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Также наравне с велосипедистами самокатчики смогут ездить в правом ряду на дорогах общего пользования, по тротуарам и обочинам. Получение водительских прав для этого не предполагается.

Для регулирования движения СИМ могут появиться и соответствующие дорожные знаки. В определенных зонах перемещение на электросамокатах и подобном транспорте может быть ограничено по решению местных властей. Движение с помощью СИМ в темное время суток допускается лишь при наличии на транспорте осветительного устройства.

На участках совместного передвижения пешеходы имеют приоритет перед пользователями СИМ, а вот в случае с ДТП с участием автомобилей водитель машины будет нести ответственность как управляющий средством повышенной опасности, даже если правила соблюдал.

Электронные документы водителя – 2023

Функция демонстрации водительских прав в цифровом виде появилась уже в октябре 2022 года. Для этого нужно установить приложение «Госуслуги. Авто», в котором появится QR-код, заменяющий бумажную версию документов. В свою очередь, сотрудников ГАИ оснастят мобильными устройствами для считывания кодов.

При этом иметь при себе бумажное удостоверение всё еще обязательно. Штраф за его отсутствие составит 500 рублей, однако сотрудник Госавтоинспекции попросит предъявить материальный документ лишь на свое усмотрение.

Новая секция светофоров – 2023

К знакам и цветовым разметкам, которые мы привыкли видеть на светофорах, добавится новое обозначение. Секция в виде силуэта пешехода/велосипедиста и стрелки с мигающим сигналом бело-лунного цвета будет располагаться под традиционными цветами светофора. Этот сигнал будет означать, что на пешеходном переходе, в направлении которого поворачивает водитель, в настоящий момент разрешено движение пешеходов/велосипедов.

До сих пор подобные светофоры устанавливали лишь на местном уровне. После нововведений их станет больше.

Ряд других изменений пока находится на рассмотрение МВД и профильных организаций. При их одобрении список изменений, вступающих в силу с марта 2023 года, может быть пополнен.

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