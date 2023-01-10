Лауреатов премии «Золотой глобус» озвучат 10 января

Лауреатов «Золотого глобуса» назовут в Голливуде 10 января. Церемонию проведет стендап-комик Джеррод Кармайкл, передает телеканал «Известия». В числе претендентов в категории «Лучший драматический фильм года» — картины Стивена Спилберга «Фабельманы» и Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды». На лучшую мужскую роль в комедии на «Золотой глобус» выдвинуты мексиканский актер Диего Калва Эрнандес, британец Дэниел Крейг и другие. За звание лучшей актрисы в драме поборются Кейт Бланшетт, Оливия Колман и другие. В церемонии 14 категорий, у «Банши Инишерина» больше всего номинаций: их восемь.

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