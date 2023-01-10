Эксперты предсказали переформатирование военной ипотеки

Военную ипотеку может ждать переформатирование. Такой прогноз «Известиям» 10 января озвучили аналитики компании «Метриум».

Отдельной и довольно обширной группой потенциальных покупателей жилья в 2023 году могут стать семьи военных, считают в компании. Государство выделяет значительные ассигнования на довольствие военнослужащих, и со временем эти средства будут перетекать на рынок жилья, полагают аналитики.

«Механизм военной ипотеки может быть перестроен — он станет более доступным, простым и привлекательным. Этого можно достичь через существенное снижение ипотечной ставки», — сказали эксперты.

По их мнению, в связи с планами увеличения численности армии, государство может запустить программу жилищного строительства, ведь по закону РФ обязана предоставлять жилье военнослужащим.

Это может стать дополнительным источником средств для строительной отрасли в 2023 и последующих годах, добавили в компании.

Ранее в этот день эксперт по недвижимости, основатель АН «Тренд Хаус» Ксения Аверс рассказала, что существует несколько факторов, которые будут определять стоимость квадратного метра недвижимости в текущем году. Среди основных — инфляция, доступность стройматериалов и ставки по ипотеке.

Она также напомнила, что 15 декабря президент России Владимир Путин объявил о продлении программы льготной ипотеки на новостройки до 1 июля 2024 года (ставка увеличена с 7 до 8%) и расширении семейной ипотеки.