Эксперт спрогнозировала обстановку с ценами на квартиры в России в 2023 году

Существует несколько факторов, которые будут определять стоимость квадратного метра недвижимости в текущем году. Среди основных — инфляция, доступность стройматериалов и ставки по ипотеке. Об этом рассказала «Известиям» 10 января эксперт по недвижимости, основатель АН «Тренд Хаус» Ксения Аверс.

«Во-первых, инфляция. Банк России прогнозирует, что в 2023-м она снизится до 5–7%. К слову, в декабре она была на уровне 12,65%. То есть цены продолжат расти, просто медленнее. Это касается и цен на недвижимость», — уточнила она.

Эксперт также считает, что при этом у россиян будет желание инвестировать деньги во что-то, что сохранит свою стоимость или даже приумножит ее. Вложение в недвижимость она назвала проверенным вариантом.

Говоря о доступности стройматериалов, она отметила, что некоторые санкции отразились на их поставках из-за границы и на стоимости. Также усложнилась логистика.

«Застройщики не захотят продавать квартиры себе в убыток, поэтому ожидать большого падения цен на новостройки не стоит», — считает Аверс.

Кроме того, эксперт напомнила, что 15 декабря президент России Владимир Путин объявил о продлении программы льготной ипотеки на новостройки до 1 июля 2024 года (ставка увеличена с 7 до 8%) и расширении семейной ипотеки.

«Эти меры будут стимулировать спрос. А спрос влияет на цену — скорее всего, она тоже начнет расти», — заключила Аверс.

Ранее, 2 января, генеральный директор девелоперской компании «СМУ-6 Инвестиции» Алексей Перлин привел прогноз, согласно которому, по его мнению, в 2023 году строительство в стране продолжит дорожать, рост цен на новостройки может составить порядка 5–7%.