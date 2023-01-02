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Эксперты предрекли в 2023 году рост цен на новостройки в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Строительство в РФ продолжит дорожать, рост цен на новостройки может составить порядка 5–7%, спрогнозировал генеральный директор девелоперской компании «СМУ-6 Инвестиции» Алексей Перлин.

Вероятно, в стране сохранится высокий уровень инфляции, в том числе на стройматериалы, что не позволит новостройкам подешеветь, сказала управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка. Пролонгация льготных ипотечных госпрограмм гарантирует восстановление спроса на первичное жилье в 2023 году, добавила она.

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Спрос на новостройки будет постепенно расти, считает Сергей Нюхалов. Часть опасений, которые были у ряда клиентов, уходит, кроме того, сегодня у покупателей есть немалый выбор, в том числе благодаря спецпредложениям от застройщиков, сказал заместитель директора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нахаляв.

Льготная ипотека на новостройки стартовала весной 2020 года в качестве антикризисной меры, ее продлевали уже несколько раз. В конце 2022-го Минфин высказывался против новой пролонгации программы, действие которой должно было завершиться 31 декабря. Минстрой же указывал, что сохранение льготной ипотеки — необходимое условие для поддержания баланса спроса и предложения на рынке недвижимости.

Президент Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам 15 декабря объявил о продлении программы до 1 июля 2024 года с повышением ставки с 7 до 8%. Также будет расширена семейная ипотека под 6%: сейчас ее могут получить только семьи, в которых дети родились начиная с 2018 года. Теперь такое право появится у семей, в которых двум детям менее 18 лет.

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках России в 2022-м году в сравнении с предыдущим увеличилась на 14,6%, в 2021-м рост составил 16,3%, рассказал «Известиям» директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев. По его словам, больше всего жилье подорожало в Омске — на 22,7%, Красноярске — на 22,5%, Казани — на 21%, Самаре — на 18,3% и Краснодаре — на 16,8%. В Москве средняя стоимость «квадрата» относительно предыдущего года выросла на 15,4%, в Санкт-Петербурге — на 12,2%.

Более заметны изменения на вторичном рынке: за 2022-й стоимость «квадрата» в среднем увеличилась на 10,1%, тогда как в предыдущем году — на 25,6%, сказал Сергей Зайцев.

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