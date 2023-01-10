Эксперты предсказали рост этажности новостроек в Москве

Тренд на строительство небоскребов в Москве будет усиливаться. За 2022 год общая площадь строящихся небоскребов (зданий от 100 м) увеличилась на 18%, рассказали «Известиям» аналитики компании «Метриум» 10 января.

Повышение этажности — это один из способов усиления коммерческой эффективности проекта без ущерба для площади квартир и общего качества строительства, пояснили эксперты.

В то же время высотки востребованы благодаря видовым квартирам, большому объему собственной инфраструктуры и просторным прилегающим территориям, сказали аналитики.

По прогнозам экспертов, все эти факторы будут влиять на увеличение числа небоскребов на рынке новостроек Москвы.

«В целом предпосылки развития рынка новостроек в 2023 году позитивные. Растущий объем предложения восстановит баланс между интересами покупателей и продавцов новостроек, что поможет обуздать цены. Государственная поддержка гарантирует определенный уровень спроса, который не допустит кризис на рынке. Однако по-прежнему сохраняется высокая вероятность появления «черных лебедей», не связанных непосредственно с отраслью. Именно они и создают наибольшие риски в наступающем году», — сказала директор по развитию компании «Метриум» Наталья Сазонова.

Накануне, 9 января, аналитики «Метриума» сообщили, что в 2022 году московские девелоперы начали строительство 83 жилых и апартаментных комплексов против 76 в 2021 году (больше на 9%). Это самый большой показатель за последние четыре года.

Ранее, 2 января, генеральный директор девелоперской компании «СМУ-6 Инвестиции» Алексей Перлин спрогнозировал, что строительство в РФ продолжит дорожать, рост цен на новостройки может составить порядка 5–7%. При этом спрос на новостройки будет постепенно расти.