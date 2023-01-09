В Москве поставлен рекорд по выходу новостроек на рынок

В 2022 году московские девелоперы начали строительство 83 жилых и апартаментных комплексов против 76 в 2021 году (больше на 9%). Это самый большой показатель за последние четыре года, сообщили «Известиям» аналитики в «Метриум».

В 2020 году на рынок вышло 72 проекта, в 2019 году — 70, в 2018-м — 88, напомнили в компании.

На рынке новостроек «старой» Москвы девелоперы были одинаково активными в сегменте массового жилья, а также в секторе бизнес-класса. В экономклассе стартовали 12 проектов, в комфорт-классе — 17 (в сумме — 29). Столько же новинок появилось и в бизнес-классе, рассказали аналитики.

В сумме на массовый сегмент и бизнес-класс приходится почти 70% новых проектов на рынке Москвы, рассказали эксперты.

«Несмотря на непростой год, мы не отказались от своих планов по запуску новых проектов. Отчасти общие тенденции в экономике усиливают спрос в доступном ценовом сегменте», — сказал генеральный директор компании «СМУ-6 Инвестиции» Алексей Перлин.

В 2022 году активность застройщиков была очень высокой, сказала управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка. Основная причина — отложенное предложение со времен пандемии, когда застройщики приостановили разработку новых проектов из-за неопределенности, связанной с карантином. В 2021 году девелоперы начали выводить на рынок новостройки, тренд продолжился и в 2022-м, рассказала она.

По ее словам, на ситуацию повлияли и события прошлого года: застройщикам было выгодно запускать продажи, чтобы поймать волну инвестиционного спроса. В итоге объем предложения вырос до беспрецедентных величин. Не исключено, что в 2023 году число новых проектов на рынке сократится, полагает Коркка.

Ранее, 29 декабря, аналитики девелоперской компании Touch составили рейтинг относительно доступных исторических районов столицы. По их словам, в центре Москвы существуют локации с приемлемыми ценами на жилье. Лидером рейтинга стал Таганский район, средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке составляет 490,9 тыс. рублей. На втором месте — Мещанский район, цена 1 кв. м на первичном рынке составляет 506,1 тыс. рублей. На третьей строке рейтинга — Басманный район. По данным «Домклик», средняя цена 1 кв. м составляет 743,3 тыс. рублей.