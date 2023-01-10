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Минобороны показало работу «Искандеров» по целям ВСУ

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Фото: Министерство обороны РФ
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Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» Западного военного округа (ЗВО) наносят удары по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции. Минобороны 10 января показало, как работают военнослужащие, находясь за многие километры от линии фронта.

«Расчет пусковой установки получает задачу на нанесение ракетного удара, занимает свои места, выдвигается на стартовую позицию, осуществляет режим выхода на готовность нанесения ракетного удара, после чего осуществляет пуск. Все здесь с самого начала, довольно долго, все всё знают и умеют. Представлен к госнаграде за поражение реактивного дивизиона противника. Испытываю чувство гордости за то, что государство помнит о нас», — рассказал командир батареи Артем.

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Для ракетчиков нет принципиальной разницы, в какое время суток производить пуск. Ракетные дивизионы «Искандеров» несут круглосуточное боевое дежурство. Боевая задача может поступить в любой момент. И тогда ракетный комплекс даже по бездорожью выезжает из укрытия на стартовую позицию. Многотонный тягач пусковой «Искандера» легко пройдет по любой местности. Это сохраняет жизни ракетчиков и саму пусковую, когда необходимо быстро покинуть позиции.

Установка сливается с местностью. Это не только визуальный камуфляж. Специальная маскировочная сеть пропитана химическим составом, который нейтрализует радиоволны — уберегает от сканирования противника и поглощает сигнал, фактически делая установку невидимой.

Среди объектов для удара могут быть подземные бункеры или командные пункты, аэродромы, склады техники и боеприпасов, расположенные за сотни километров. Командно-штабную машину называют мозгом всего комплекса. Здесь командир батареи на компьютер получает координаты объектов противника.

В боевое положение установка приводится за считаные минуты. Ракета стартует вертикально, чтобы как можно скорее преодолеть разгонный, самый уязвимый и заметный, участок полета. Баллистическая ракета способна уничтожить командные пункты, скопления живой силы и бронетехники, даже подземные, укрытые бетоном сооружения. Неуязвима для ПВО противника.

В арсенале «Искандера» есть и крылатые ракеты, они летят на сверхнизкой высоте. И практически так же неуловимы. «Искандеры» могут гарантированно уничтожить любой военный объект на полтысячи километров от линии соприкосновения.

В «Ростехе» 19 декабря сообщили, что расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» очень точно и надежно наносят удары по целям на Украине. Первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков отметил, что производство пусковых установок и боеприпасов к ним выросло в разы.

Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» Западного военного округа нанесли удары по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины в зоне проведения спецоперации. Об этом Минобороны РФ рассказало 12 декабря.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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