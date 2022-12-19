Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин прибыл в Минск на переговоры с Лукашенко
Экономика
Курс евро вырос до 72 рублей впервые с 11 мая
Армия
Пушилин сообщил о зачистке центра Марьинки от ВСУ
Мир
Великобритания выступила против переговоров по остановке огня на Украине
Наука
«Роскосмос» установил точное место повреждения «Союза МС-22»
Общество
Тишковец спрогнозировал «эталонную зиму» в Москве в новогоднюю ночь
Мир
В Иране указали на расплату Европы за политику США в отношении Украины
Общество
Москвичам пообещали потепление до +3 градусов до конца недели
Мир
Крупнейший в странах Балтии завод удобрений остановил работу из-за цены на газ
Политика
В Кремле рассказали о работе над ответом на потолок цен на нефть
Армия
Российские войска заняли более выгодные рубежи на донецком направлении
Мир
Девять стран ЕС выступили против лимита цен на газ

В «Ростехе» назвали точными и надежными удары «Искандеров» по целям на Украине

0
Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В «Ростехе» 19 декабря сообщили, что расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» очень точно и надежно наносят удары по целям на Украине.

«Пытается прорваться пехота, но не получается у них»
«Известия» встретились с мобилизованными бойцами на авдеевском направлении в ДНР

«Высокоточные комплексы сегодня работают очень эффективно по уничтожению инфраструктуры на другой территории, это наш знаменитый «Искандер». Он достаточно эффективен и работает очень слаженно и очень точно, надежно», — сказал первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков в разговоре с ТАСС.

Он отметил, что производство пусковых установок и боеприпасов к ним выросло в разы

Также, по его словам, корпорация увеличила поставки некоторых образцов вооружений в зону проведения спецоперации в десятки раз.

Спросом пользуется вся линейка танковой техники, в том числе Т-90 и Т-80, БМП-3, добавил Артяков.

На прошлой неделе в Минобороны рассказали, что расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» Западного военного округа нанесли удары по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины в зоне проведения спецоперации.

В сентябре российские военные нанесли удар высокоточными ракетами «Искандер» по 28-й мотопехотной бригаде ВСУ во время выгрузки на железнодорожной станции в Донецкой Народной Республике.

Спецоперация России по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022