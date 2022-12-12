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Расчеты «Искандеров» нанесли удары по военной инфраструктуре ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» Западного военного округа нанесли удары по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Точечный удар производился крылатой ракетой по цели за несколько сотен километров от места дислокации расчета орудия. С момента получения приказа до непосредственного пуска ракеты прошло несколько минут.

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«Расчет довольно слаженный у нас. Не в первый раз производим уже работу боевую. Понимаем друг друга без слов, поэтому задачу выполняем на отлично», ― объяснил высокую скорость работы начальник расчета ОТРК «Искандер» Олег.

Снаряд летел на предельно малой высоте, огибая рельеф местности.

Отмечается, что ОТРК находятся глубоко за линией фронта. Российские ракетчики ведут постоянно дежурство и наносят удары в любое время суток.

Несмотря на грязь и непростые погодные условия, тягач пусковой «Искандера» позволяет установке преодолевать любые преграды, а также в случае необходимости оперативно менять дислокацию. Хотя смена дислокации ― в целом первоочередное требование по безопасности, выполняющееся почти каждый день.

Более того, пусковая установка накрывается специальной сетью, пропитанной раствором, который нейтрализует радиоволны. Это уберегает ОТРК от обнаружения противником, что делает установку, по сути, невидимой для врага.

В арсенале «Искандера» есть и баллистические ракеты, которые используются по крупным объектам вроде транспортных узлов, скоплениям живой силы и техники.

Ранее, 9 декабря, служащие Центрального военного округа (ЦВО) российской армии использовали тактику кочующего орудия. Бойцы САУ «Мста-СМ2» после пуска снаряда оперативно выполняют противоогневой маневр, после чего перемещаются на следующую позицию и готовятся к следующей атаке.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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