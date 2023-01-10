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WSJ узнала об осложнениях в отношениях между США и ЮАР из-за судна Lady R

Глава Минобороны ЮАР Модисе заявила, что США угрожают странам Африки из-за связей с РФ
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Фото: REUTERS/Esa Alexander
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Реакция США на вхождение российского торгового судна Lady R в южноафриканский порт заставила высказаться министра обороны и военных ветеранов ЮАР Танди Модисе. Она заявила о неоправданном давлении на страны Африки со стороны Вашингтона за любые контакты, напоминающие сотрудничество с РФ, пишет 9 января The Wall Street Journal.

«Южная Африка отказалась сообщить, что перевозил корабль или что было погружено на него на военно-морской базе Саймонс-Таун. Министр обороны страны проигнорировала озабоченности США, заявив, что Вашингтон «угрожает Африке, а не только ЮАР, за малейшие контакты хоть с чем-либо отдаленно напоминающим Россию», — пишет издание.

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