Летчик назвал причину разгерметизации летевшего с открытой дверью Ан-26

Разгерметизация самолета Ан-26, летевшего из якутского Магана в Магадан с открытой дверью, могла произойти из-за усталости металла или открытия одного из замков. Такое мнение в понедельник, 9 января, в беседе с «Известиями» высказал летчик-испытатель Виктор Заболотский.

Специалист рассказал, что Ан-26 — это фактически переоборудованная версия грузового самолета Ан-24. Вход на него происходит через рампу в задней части салона, которая убирается под фюзеляж или под потолок и закрывается на замки.

«Скорее всего, там по одному борту замки эти открылись. Возможно, что там появились какие-то усталостные вещи и замок технически не удержал дверь. Может быть, там была трещина или что-то еще, произошел какой-то отказ именно в этом механизме», — сказал Заболотский.

Он добавил, что отказы механизмов бывают всегда, и предположил, что сама конструкция самолета была цела. Кроме того, Заболотский указал, что сейчас самолеты Ан-24 и Ан-26 фактически остались без поддержки производителя, так как выпускались на Украине.

При этом летчик отметил грамотную работу экипажа.

«Они всё сделали очень грамотно, правильно, что решили развернуться и сесть на аэродроме вылета», — сказал он.

Пассажирский самолет авиакомпании «ИрАэро» вылетел в Магадан 9 января, во время полета на борту открылась дверь. Воздушное судно смогло вернуться в аэропорт вылета. На борту в это время находились 25 пассажиров и 6 членов экипажа. В результате происшествия никто не пострадал.

В Следственном комитете по Республике Саха (Якутия) сообщили, что грузовая рампа сорвалась с замков и открылась. В результате часть багажа пассажиров вылетела из самолета.

В Росавиациии причиной инцидента назвали разгерметизацию салона из-за частичного открытия задней грузовой рампы.

Следственный комитет начал проверку по факту инцидента.