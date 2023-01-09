В Росавиации рассказали подробности полета самолета с открытой дверью

Расследование обстоятельств разгерметизации лайнера Ан-26, у которого во время полета в Магадан открылась дверь, займет примерно десяти дней, сообщили в Росавиации 9 января.

«После набора высоты до 2900 м экипаж зафиксировал разгерметизацию воздушного судна и принял решение о возврате в аэропорт вылета Маган. Одновременно экипажем были приняты меры для исключения нанесения ущерба жизни и здоровья пассажирам. Через 12 минут после обнаружения факта разгерметизации самолет благополучно приземлился в Магане и штатно высадил пассажиров», — говорится в опубликованном в Telegram-канале сообщении.

Росавиация сообщила, что, по предварительным данным, произошло частичное открытие задней грузовой рампы, что повлекло разгерметизацию.

«Целями расследования авиационного инцидента являются установление его причин и принятие мер по их предотвращению в будущем. Ход расследования находится на особом контроле центрального аппарата Росавиации», — отмечается в публикации.

Ранее 9 января у пассажирского самолета авиакомпании «ИрАэро», летевшего из Магана в Магадан, во время полета открылась дверь. Пострадавших нет, однако некоторый багаж вылетел из самолета.

Как рассказали пассажиры, у них «сорвало шапки» после открытия двери. СК России начал проверку по факту случившегося.