СМИ сообщили о заговоре в Ватикане против действующего папы Франциска

Группа кардиналов планирует заговор против действующего папы римского Франциска. Об этом 8 января сообщает The Telegraph.

Как говорится в материале издания, среди кардиналов сформировалась группа противников нынешнего понтифика. Их недовольство вызвано либеральной политикой Франциска, его терпимостью к абортам и гомосексуализму, а также изменениями в правилах совершения мессы. Возглавил оппозицию бывший персональный секретарь Бенедикта XVI кардинал Георг Генсвайн.

Неназванный источник в Ватикане рассказал The Telegraph, что одна часть группировки будет открыто критиковать Франциска, а другая начнет давить на него, чтобы вынудить уйти в отставку. Кончина почетного папы Бенедикта XVI дала заговорщикам возможность действовать, так как до этого отстранение нынешнего главы Ватикана от должности было практически невозможно.

Ранее, 5 января, в Ватикане завершилась церемония похорон Бенедикта XVI. В ходе церемонии нынешний понтифик прочитал проповедь, в которой отметил мудрость и преданность своего предшественника, выразил ему свое уважение и любовь.

Почетный папа Бенедикт XVI скончался 31 декабря на 96-м году жизни. Он взошел на папский престол в 2005 году и отрекся от него в 2013-м, став первым понтификом за 600 лет, который сделал это добровольно.