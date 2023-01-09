В ГД призвали вставлять предупреждение о предательстве в фильмах со Смольяниновым

В фильмах, где играл Артур Смольянинов, нужно вставлять предупреждение о предательстве. Об этом 9 января «Известиям» заявил депутат Госдумы, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев.

«Бог шельму метит. По закону перед сценами курения в фильмах зрителя предупреждают о вреде употребления табака. В материалах для СМИ и блогов от иноагентов — ссылка об истинной их сущности. Минкульт должен ввести новую норму — предупреждение о предательстве в титрах визуальных произведений», — сказал он.

Депутат назвал Смольянинова предателем, который отрекся «от своей страны и, значит, большинства своих ролей».

«Но те, кто создавал фильмы и сериалы, в которых он снялся, не должны от этого страдать. И зритель не должен страдать от предательства актера. Но знать об этом зритель должен», — сказал Гусев.

Он добавил, что Смольянинов не может вернуться «на наши экраны, в наши фильмы, медиа или СМИ».

«Как маркировать предателей, мы разберемся в Госдуме. А пока есть нормы Уголовного и Гражданского кодексов Российской Федерации. Смольянинов, например, уже попадает под их действие», — заключил парламентарий.

Покинувший Россию Смольянинов в интервью одному из западных изданий заявил, что если бы он принимал участие в конфликте, то только на стороне Украины. Также он указал, что ему «плевать» на Россию, даже если от страны останется одна область, «а всё остальное превратится в радиоактивный пепел».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле ничего хорошего не думают о заявлениях Смольянинова. По словам Пескова, важнее, что думают об этом соответствующие ведомства.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов сказал, что сейчас такое время, когда все лжепатриоты хорошо проявляются. Важно, чтобы они не заработали больше ни копейки в России.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин 9 января поручил возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова.