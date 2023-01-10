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Тени цветов: лучшие черно-белые фото года

Названы победители конкурса Monochrome Photography Awards 2022
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Monochrome Photography Awards 2022
Фото: Monochrome Photography Awards/Natalia Serzhanova
Подведены итоги международного фотоконкурса Monochrome Photography Awards за 2022 год. Гран-при и звание «Монохромный фотограф года» получила Наталья Сержанова за работу «Первый твой день рождения без тебя» — о переживании утраты близкого человека. Лучшие работы — в фотогалерее «Известий»
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Monochrome Photography Awards 2022
Фото: Monochrome Photography Awards/Delphine Margau
Дельфин Марго из Франции становится «Лучшим монохромным фотографом года» среди любителей с работой «Дети Земли»
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Monochrome Photography Awards 2022
Фото: Monochrome Photography Awards/Alexej Sachov
Украинец Алексей Сачов занял первое место в категории «Абстракция» среди профессионалов с «Космическими кораллами», снятыми во время ночного заплыва
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Monochrome Photography Awards 2022
Фото: Monochrome Photography Awards/Giusy Baffi
«Завитушка», архитектурная деталь одного из зданий в Милане, принесла Джузи Баффи первое место в категории «Абстракции» среди любителей
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Monochrome Photography Awards 2022
Фото: Monochrome Photography Awards/Bin Zhang
Победителем в категории «Архитектура» среди профессионалов стал Бин Чжан из Китая и его «Цзяннань». Это историческая область в Китае, на протяжении многих веков считавшаяся центром культуры, ремесел и торговли
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Monochrome Photography Awards 2022
Фото: Monochrome Photography Awards/Tian Zhong
Лучшим среди любителей снимать архитектурные красоты стал китаец Тянь Чжун с «Солнечным светом в зале»
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Monochrome Photography Awards 2022
Фото: Monochrome Photography Awards/Farid LAID
В категории «Концептуальное» среди любителей победил швейцарец Фарид Лаид и его «Овощи на ужин»
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Monochrome Photography Awards 2022
Фото: Monochrome Photography Awards/Seyed Ahmad Beheshti
Профессионал из Ирана Сейед Ахмад Бехешти снял лучший кадр в категории «Мода/Красота» и назвал его «Восход Луны»
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Monochrome Photography Awards 2022
Фото: Monochrome Photography Awards/Mark Greenland
Первое место среди любителей в категории «Мода/Красота» занял австралиец Марк Гринланд со своей «Танцовщицей»
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Monochrome Photography Awards 2022
Фото: Monochrome Photography Awards/Jack Savage
В категории «Изобразительное искусство» среди профессионалов лучшим признан британец Джек Сэвидж за снимок под названием «Мимолетная мечта»
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Monochrome Photography Awards 2022
Фото: Monochrome Photography Awards/Patrick Ems
Патрик Эмс из Швейцарии получил первое место в категории «Изобразительное искусство» среди любителей за работу «На моем пути»
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Monochrome Photography Awards 2022
Фото: Monochrome Photography Awards/Risto Raunio
Лучшим в категории «Пейзаж» среди профессионалов признан Ристо Раунио из Финляндии с «Айсбергом»
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Monochrome Photography Awards 2022
Фото: Monochrome Photography Awards/Tim Caucutt
Победителем-пейзажистом среди любителей стал американец Тим Кокутт, снявший «Полнолуние» в Бахрейне
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Monochrome Photography Awards 2022
Фото: Monochrome Photography Awards/Xavier Ortega
Испанец Хавьер Ортега снял «Камаргов, бегущих по болоту» и занял первое место среди профессионалов в категории «Природа»
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Monochrome Photography Awards 2022
Фото: Monochrome Photography Awards/Huizhen Chen
Лучшим среди любителей в категории «Природа» признан Хуэйчжэнь Чэнь с работой «Воспитание в глуши»
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Monochrome Photography Awards 2022
Фото: Monochrome Photography Awards/Yevgeniy Repiashenko
Украинец Евгений Репяшенко занял первое место в категории «Ню» с работой «Девушка-ночь»
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Monochrome Photography Awards 2022
Фото: Monochrome Photography Awards/Damian Lemański
Лучшим фотожурналистом-профессионалом признан поляк Дамиан Леманьский и его «Мальчик в маске» из цыганского гетто — района Луник 9 в словацком городе Кошице
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Monochrome Photography Awards 2022
Фото: Monochrome Photography Awards/André Boto
Первым среди профессионалов в категории «Фотоманипуляции» назван португалец Андре Бото и его «Нарезка»
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Monochrome Photography Awards 2022
Фото: Monochrome Photography Awards/Sara Victoria Sandberg
Лучшим фотоманипулятором-любителем стала шведка Сара Виктория Сандберг с «Ягуаром»
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Monochrome Photography Awards 2022
Фото: Monochrome Photography Awards/Safat ali
Победителем среди профессионалов-портретистов признали Сафата Али из Индии за съемки представителей общины Рабари
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Monochrome Photography Awards 2022
Фото: Monochrome Photography Awards/Svetislav Cvetković
Светислав Цветкович из Боснии и Герцеговины назван лучшим среди мастеров уличной фотографии
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Monochrome Photography Awards 2022
Фото: Monochrome Photography Awards/Patrick Suplicy Conway
Победителем среди любителей в категории «Улица» признан бразилец Партик Суплиси Конвей и его «Город птиц»
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Monochrome Photography Awards 2022
Фото: Monochrome Photography Awards/Lars Beusker
В категории «Дикая природа» первое место среди профессионалов занял Ларс Бескер из Германии с работой «Давным-давно»
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Monochrome Photography Awards 2022
Фото: Monochrome Photography Awards/Ewa Jermakowicz
Лучшей среди любителей признана Ева Жермакович из Швейцарии со снимком «Путешествие»
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