Тени цветов: лучшие черно-белые фото года

Подведены итоги международного фотоконкурса Monochrome Photography Awards за 2022 год. Гран-при и звание «Монохромный фотограф года» получила Наталья Сержанова за работу «Первый твой день рождения без тебя» — о переживании утраты близкого человека. Лучшие работы — в фотогалерее «Известий»
Дельфин Марго из Франции становится «Лучшим монохромным фотографом года» среди любителей с работой «Дети Земли»
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Фото: Monochrome Photography Awards/Alexej Sachov
Украинец Алексей Сачов занял первое место в категории «Абстракция» среди профессионалов с «Космическими кораллами», снятыми во время ночного заплыва
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Фото: Monochrome Photography Awards/Giusy Baffi
«Завитушка», архитектурная деталь одного из зданий в Милане, принесла Джузи Баффи первое место в категории «Абстракции» среди любителей
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Фото: Monochrome Photography Awards/Bin Zhang
Победителем в категории «Архитектура» среди профессионалов стал Бин Чжан из Китая и его «Цзяннань». Это историческая область в Китае, на протяжении многих веков считавшаяся центром культуры, ремесел и торговли
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Фото: Monochrome Photography Awards/Tian Zhong
Лучшим среди любителей снимать архитектурные красоты стал китаец Тянь Чжун с «Солнечным светом в зале»
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Фото: Monochrome Photography Awards/Farid LAID
В категории «Концептуальное» среди любителей победил швейцарец Фарид Лаид и его «Овощи на ужин»
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Фото: Monochrome Photography Awards/Seyed Ahmad Beheshti
Профессионал из Ирана Сейед Ахмад Бехешти снял лучший кадр в категории «Мода/Красота» и назвал его «Восход Луны»
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