Тени цветов: лучшие черно-белые фото года

Подведены итоги международного фотоконкурса Monochrome Photography Awards за 2022 год. Гран-при и звание «Монохромный фотограф года» получила Наталья Сержанова за работу «Первый твой день рождения без тебя» — о переживании утраты близкого человека. Лучшие работы — в фотогалерее «Известий»