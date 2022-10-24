Реклама
Прямой эфир
Мир
Экоактивисты облили картофельным пюре картину Моне в Потсдаме
Наука
Немецкий ученый заявил о лабораторном происхождении коронавируса
Мир
Борис Джонсон отказался участвовать в выборах на пост премьера Великобритании
Мир
Глава Пентагона Остин в беседе с Шойгу подчеркнул важность развития двусторонних отношений
Мир
Минобороны Великобритании заявило о готовности помочь «урегулировать конфликт» вокруг Украины
Мир
В Кишиневе полиция задержала более 10 демонстрантов
Авто
В программу льготного автокредитования включат военных и пенсионеров
Мир
Во Франции заявили о попадании Парижа под удар из-за поставок оружия Украине
Спорт
Фигурист Алиев победил на первом этапе Гран-при России
Мир
Молдавская оппозиция приняла резолюцию о создании силовой структуры
Общество
Синоптики пообещали москвичам небольшой снег 25 октября
Мир
The New Yorker узнал об отказе Пентагона поставлять Украине больше HIMARS

Живые картины: лучшие фотопейзажи 2022 года

Названы победители конкурса Landscape Photographer of the Year 2022
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Landscape Photographer of the Year 2022
Фото: Landscape Photographer of the Year 2022/William Davies
Жюри конкурса Landscape Photographer of the Year объявило победителей 2022 года. «Зимний Брекон» обладателя главной награды Уилла Дэвиса и другие потрясающие пейзажи — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Landscape Photographer of the Year 2022
Фото: Landscape Photographer of the Year 2022/Natasha Burns
Лучшим молодым фотографом-пейзажистом стала Наташа Бернс с работой «Отражение рассвета», снятой на берегу озера Лох-Креран в Шотландии
На весь экран
Landscape Photographer of the Year 2022
Фото: Landscape Photographer of the Year 2022/Demi Oral
«Вознесение» Деми Орал — лучшее в категории «Классический вид»
На весь экран
Landscape Photographer of the Year 2022
Фото: Landscape Photographer of the Year 2022/Kevin Williams
В категории «Городская жизнь» победил Кевин Уильямс с фотографией, которую он назвал «Полностью загруженный»
На весь экран
Landscape Photographer of the Year 2022
Фото: Landscape Photographer of the Year 2022/Paul Killeen
«Душевная связь» Пола Киллина стала лучшей в категории «Черное и белое»
На весь экран
Landscape Photographer of the Year 2022
Фото: Landscape Photographer of the Year 2022/Simon Turnbull
В категории «Свой взгляд» лучшим назвали Симона Тернбулла с его работой «О! Улиточные игры»
На весь экран
Landscape Photographer of the Year 2022
Фото: Landscape Photographer of the Year 2022/Gray Eaton
Специального приза «Побережье» от издательства Ilex Press удостоился «Священный сад» Грея Итона
На весь экран
Landscape Photographer of the Year 2022
Фото: Landscape Photographer of the Year 2022/Itay Kaplan
«Мельница в тумане» Итая Каплана получила спецнаграду «Историческая Британия» от журнала The Sunday Times
На весь экран
Landscape Photographer of the Year 2022
Фото: Landscape Photographer of the Year 2022/Melvin Nicholson
Спецприз за лучший ночной пейзаж от Light & Land получил Мелвин Николсон за работу «Гроза над Джодрелл-Бэнк»
На весь экран
Landscape Photographer of the Year 2022
Фото: Landscape Photographer of the Year 2022/Damian Waters
«Лох-О» — снимок озера в Шотландии от Дамиана Уотерса — получил спецприз «Линии в пейзаже», учрежденный совместно с Network Rail
Выделить главное
вкл
выкл
Читайте также
Реклама
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022