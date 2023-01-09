В Швеции вернут гражданскую службу по призыву для усиления обороны

Власти Швеции решили возобновить гражданскую службу по призыву, чтобы увеличить число новобранцев до 10 тыс. человек и усилить обороноспособность страны. Об этом 9 января сообщает агентство Bloomberg.

Правительство также заявило об увеличении военных расходов страны до 2% от ВВП. Удвоить же число призывников планируется к 2030 году.

Помимо этого, для граждан, которые не хотят служить в армии, подготовят программу специального обучения. По ней в случае военного конфликта молодым людям предложат работу в муниципальных службах экстренной помощи.

«Опыт Украины дает очень четкую картину, поскольку службы экстренной помощи сталкиваются с серьезным давлением в своей работе по защите гражданского населения. Учитывая ситуацию с безопасностью, это срочная мера для укрепления общей обороноспособности», — приводятся слова министра гражданской обороны страны Карла-Оскара Болина.

Еще в марте 2017 года в Швеции возобновили всеобщую воинскую повинность, которая была отменена в 2010 году. Предполагалось, что в 2018 и 2019 годах будет призвано по 4 тыс. новобранцев.

4 января данные опроса Dagens Nyheter показали, что большинство жителей Швеции выступили против изменения законов страны ради членства в НАТО.

Согласно информации издания, 79% опрошенных шведов согласились с вариантом ответа, который подразумевал, что страна должна отстаивать шведские законы.

Еще в мае 2022 года военный историк Борис Юлин заявил, что страны Европы могут перейти от наемной армии к всеобщей воинской повинности ради увеличения численности воинского состава, если ситуация на территории Украины затянется.

Юлин напомнил, что во время крупных конфликтов и обострения международной обстановки все армии переходили от волонтерских и наемных к службе по призыву.

По мнению эксперта, в настоящее время наблюдается резкая милитаризация Европы, НАТО удалось задавить пацифистские настроения и перейти к мощному вооружению.