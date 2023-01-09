СМИ указали на зависимость будущего Украины от выборов в США в 2024 году
Будущее Украины может оказаться под вопросом из-за выборов в США в 2024 году, сообщила 8 января обозреватель газеты The Washington Post Лиз Слай.
По ее мнению, если через год республиканцы займут Белый дом, то вопрос о дальнейших поставках вооружения Киеву от Вашингтона окажутся под вопросом. Именно этот фактор может сказаться на будущем Украины.
«Хотя поддержка Европы политически важна, ее военный вклад ничтожен по сравнению с огромным количеством оружия, поставляемого Вашингтоном, будущие обязательства которого могут оказаться под вопросом, если республиканцы победят в Белом доме в 2024 году», — цитирует газета Элизабет Шекелфорд из Чикагского совета по глобальным вопросам.
Шекелфорд добавила, что если украинский конфликт будет продолжаться и в 2024 году, то при развитии такого сценария в США после выборов «шансы Украины действительно уменьшатся».
7 января бывший госсекретарь США Кондолиза Райс и экс-глава минобороны США Роберт Гейтс заявили, что военный потенциал и экономика Украины сейчас почти полностью зависят от Запада, и в первую очередь от Вашингтона.
Тогда же офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер заявил, что Киев может начать терпеть поражение до того, как Запад поставит ему новое вооружение. Риттер пояснил, что процесс передачи западного вооружения Киеву является сложным.
Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.
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