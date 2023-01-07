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В США указали на полную зависимость экономики Украины и ВСУ от Запада

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cover Images
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Военный потенциал и экономика Украины сейчас почти полностью зависят от Запада, в первую очередь от Вашингтона. Такое мнение выразили 7 января бывший госсекретарь США Кондолиза Райс и экс-глава минобороны США Роберт Гейтс в статье для газеты The Washington Post.

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Они указали, что на сегодняшний день экономика Украины находится в упадке, инфраструктура разрушается, а миллионы украинцев покинули страну.

Также они отметили, что большая часть минеральных богатств, промышленного потенциала и значительные сельскохозяйственные угодья теперь находятся под контролем России.

«Военный потенциал и экономика Украины сейчас почти полностью зависят от жизненно важных путей с Запада, в первую очередь от США. <...> В отсутствие <...> успеха против российских войск давление Запада на Украину с целью переговоров о прекращении огня будет усиливаться исходя из ситуации на поле боя», — говорится в статье.

Ранее офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер заявил, что Киев может начать терпеть поражение до того, как Запад поставит ему новое вооружение. Риттер пояснил, что процесс передачи западного вооружения Киеву является сложным.

Он рассказал, что, прежде чем оно попадет на Украину, оружие нужно вывезти со складов и привести в рабочее состояние, после чего предстоит еще обучить украинских военнослужащих им управлять.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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