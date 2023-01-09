Вильфанд предупредил об опасной погоде в ряде регионов России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в ряде российских регионов в ближайшие дни ожидаются опасные погодные явления.

В беседе с ТАСС в понедельник, 9 января, Вильфанд рассказал, что морозы до –35…–40 градусов ожидаются в Костромской и Ярославской области 9 и 10 января.

«9 и 10 января в утренние часы сохранятся сильные морозы в Ярославской области — до 35 градусов и ниже, а в Костромской области — –35...–37 градусов, а на востоке области — –40 градусов и ниже. Это по-настоящему опасно», — отметил Вильфанд.

По его словам, температурный фон в указанных регионах будет на 20–22 градуса ниже нормы, отмечает Федеральное агентство новостей.

Кроме того, прогнозируются метели с ветром до 24–27 м/с и сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя в Томской, Кемеровской и Новосибирской областях, а также в Республике Алтай и Алтайском крае 9 января. Резкое похолодание приведет также к сильнейшей гололедице, пишет НСН.

В Москве и области в понедельник ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, гололедица и до –20 градусов. Атмосферное давление составит 762 мм рт. ст., отмечает агентство городских новостей «Москва».

8 января в Гидрометцентре предупредили, что в Москве в понедельник, 9 января, ожидаются гололедица и мороз до –25 градусов. Во вторник, 10 января, температура воздуха в столице и области начнет повышаться: ночные температуры будут в диапазоне –19…–17, дневные — в районе –12…–10 градусов. Однако сохранится гололедица, порывы ветра днем могут достигать 15 м/с, сообщает телеканал «Звезда».

В тот же день синоптик Александр Ильин пообещал постепенное потепление в столице. Так, к четвергу, 12 января, в городе ожидается –5…–10 градусов, пишет RT.

7 января Вильфанд предупреждал, что в ближайшие дни в Московской, Ярославской, Владимирской и Ивановской областях ожидаются морозы до –35 градусов. В частности, штормовое предупреждение об опасной погоде будет действовать и 9 января во Владимирской и Ивановской областях, отмечает телеканал «360».