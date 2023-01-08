Утром 9 января москвичей ожидают морозы и гололедица
Утром 9 января в Москве ожидается до –25 градусов и гололедица. В Подмосковье же температура может опуститься до –30 градусов. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Также ближайшей ночью в столице ожидается переменная облачность и гололедица.
Днем в регионе ожидается до –17 градусов, в Подмосковье — до –20.
Накануне МЧС предупредило жителей Центрального федерального округа (ЦФО) о похолодании до –35 градусов в некоторых регионах.
В тот же день стало известно, что из-за потенциально опасных погодных явлений в некоторых регионах было объявлено штормовое предупреждение.