США запретили Киеву использовать оружие Запада для ударов вглубь РФ

Передача Киеву новых вооружений подразумевает запрет Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары по российским территориям. Об этом 7 января написал обозреватель Андреас Клут в статье для агентства Bloomberg.

Журналист отметил, что данный запрет действует и сейчас, поскольку это может привести к полномасштабному конфликту.

«Украинцы не должны применять западное оружие для контрнаступления на Россию и, вероятно, должны воздержаться от ударов по стране», — написал Клут.

По его словам, вторжение на территории России будет означать «пересечение красной черты», установленной Москвой.

Ранее, 6 января, сообщалось, что министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре с украинским коллегой Алексеем Резниковым заявил, что будет призывать союзников и партнеров Вашингтона к передаче Киеву средств противовоздушной обороны (ПВО) и других вооружений.

Тогда же официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер объявила, что США выделят крупнейший в истории пакет военной помощи Украине на сумму в $3 млрд. Представитель Белого дома отметила, что $225 млн из них будет потрачено на формирование долгосрочного потенциала и общую модернизацию ВСУ.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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