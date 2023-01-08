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В Финляндии исключили размещение ядерного оружия после вступления в НАТО
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В Финляндии исключили размещение ядерного оружия после вступления в НАТО

МИД Финляндии исключил возможность размещения ядерного оружия в стране после вступления в НАТО
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Фото: ТАСС/EPA/STEPHANIE LECOCQ
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На территории Финляндии не будет размещено ядерное оружие даже после вступления страны в НАТО. Об этом 8 января заявил финский министр иностранных дел Пекка Хаависто.

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«Финляндия не ставила предварительных условий для заявки на членство, потому что не хотела сужать свои операционные возможности. Но ясно, что ядерное оружие не попадет на территорию Финляндии даже после того, как членство будет реализовано», — цитирует Хаависто портал Yle.

Кроме того, добавил министр, в будущем Финляндия и Швеция планируют образовать единую оборонную единицу. Именно по этой же причине страны одновременно подали заявки на вступление в НАТО.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, в свою очередь, также сообщил, что его страна не планирует размещать ядерное оружие на своей территории.

29 июня 2022 года страны НАТО официально пригласили Финляндию и Швецию вступить в альянс и договорились о подписании протоколов о присоединении. Министры иностранных дел скандинавских государств Хаависто и Анн Линде, а также послы 30 стран — членов блока подписали протоколы о вступлении 5 июля.

К началу ноября присоединение Швеции и Финляндии одобрили парламенты 28 государств из 30, не сделали этого Венгрия и Турция. Но если Будапешт уже заявил о готовности завершить процесс, то Анкара всё еще выдвигает Стокгольму и Хельсинки условия. Одно из них — признание РПК террористической организацией и выдача Турции ее членов.

29 ноября началась двухдневная встреча Совета стран НАТО на уровне глав МИДов. Глава турецкого дипведомства Мевлют Чавушоглу заявил, что Швеции и Финляндии удалось добиться прогресса в получении одобрения Анкары на вступление в НАТО. Однако, по его словам, этого недостаточно и страны должны сделать больше.

30 ноября советник по внешней политике финляндской Национальной коалиционной партии Генри Ванханен заявил «Известиям», что переговоры с Турцией по поводу вступления Финляндии и Швеции в НАТО вряд ли завершатся до конца 2022 года. При этом Хельсинки готов продолжить диалог и в 2023-м, заверил он.

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