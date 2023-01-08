Украина не сможет следовать своим интересам, пока президент страны Владимир Зеленский служит Западу. Такое мнение в воскресенье, 8 января, выразил обозреватель Al Mayadeen Мохаммад Аль-Джабер.

Журналист указал на то, что Запад продолжает накачивать Украину оружием и кредитами.

«Это открывает глаза на суровую для нее реальность: она (Украина. — Ред.) не сможет следовать своим интересам до тех пор, пока Запад на нее воздействует и использует ее в качестве своего инструмента», — считает он.

Как полагает автор, украинский лидер намерен продолжать «служить интересам Запада», а не своей страны, что, в свою очередь, создаст проблемы для Киева.

«Бесспорно, что он войдет в историю как коррумпированный политик, который поставил себя и интересы коллективного Запада, единственная цель которого — не проиграть битву за однополярный мир, выше интересов украинского народа», — заключил Аль-Джабер.

Как заявил 4 января американский экономист Ричард Вольф, Зеленского преследует страх, что украинцы возненавидят его за затянувшиеся боевые действия в стране. Политические деятели и эксперты в странах Запада не раз критиковали США и ЕС за намеренное затягивание конфликта на украинской территории из-за поставок оружия ВСУ и финансирования киевского режима.

В ноябре французский политик Флориан Филиппо заявил, что президент США Джо Байден намерен избавиться от Зеленского, как только перестанет нуждаться в его услугах как марионетки.

В августе зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в разговоре с «Известиями» заявил, что Зеленский — марионетка в руках Запада. По его словам, он не может самостоятельно принимать решения.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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