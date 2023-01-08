В Германии заявили о «спасении» зимы от нехватки газа

Перебоев в энергоснабжении на территории ФРГ в ближайшие зимние месяцы не ожидается. Об этом в субботу, 7 января, заявил руководитель Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер в интервью газете Bild.

«При всех рисках неопределенности я не думаю, что этой зимой что-то пойдет не так», — подчеркнул он.

Собеседник издания отметил, что в настоящий момент немецкие газовые хранилища заполнены более чем на 90%. По прогнозам, к началу весны, будет израсходована приблизительно половина этого запаса.

Уже сейчас, по словам Мюллера, власти страны работают над тем, чтобы следующая зима прошла спокойно с точки зрения энергообеспечения.

5 января Федеральное сетевое агентство Германии прокомментировало ситуацию с резервами газа в республике и отметила, что вероятность дефицита крайне мала. В то же время в ведомстве добавили, что нельзя полностью исключать возможные риски. Поэтому экономное потребление газа остается приоритетным для граждан ФРГ.

Ранее, 2 января, глава минфина ФРГ Кристиан Линднер заявил, что отныне высокие цены на газ в Германии — новая реальность для граждан. По его словам, цена на топливо остается высокой по логистическим причинам. В то же время Линднер предупредил, что до «разрушительных пиков» цены всё же не дойдут.

До этого, 24 декабря, сообщалось, что в январе 2023 года для немецких домохозяйств вырастут цены на газ и электричество. Согласно исследованию Verifox, стоимость газа вырастет на 112% по сравнению с осенью 2021 года. Электроэнергия при этом подорожает на 44%.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации по защите гражданского населения Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако отказ от сотрудничества с Москвой спровоцировал экономические проблемы в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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