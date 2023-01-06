В Германии оценили возможность дефицита газа зимой

Федеральное сетевое агентство Германии расценило вероятность дефицита газа в стране зимой как низкую. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном в четверг, 5 января.

В целом наполненность газовых хранилищ оценили в 90,72%.

«Безопасность поставок гарантируется. В целом Федеральное сетевое агентство оценивает ситуацию как менее напряженную, чем в начале зимы. Нехватка газа этой зимой становится всё более маловероятной», ― отметили в агентстве.

В то же время в ведомстве признали, что нельзя полностью отвергать вероятность ухудшения ситуации с энергоснабжением. Поэтому экономное потребление газа остается приоритетным для граждан ФРГ.

В Федеральном сетевом агентстве подчеркнули, что департамент находится в постоянном контакте с немецкими сетевыми операторами.

Ранее, 2 января, глава минфина ФРГ Кристиан Линднер заявил, что отныне высокие цены на газ в Германии — новая реальность для граждан. По его словам, цена на топливо остается высокой по логистическим причинам. В то же время Линднер предупредил, что до «разрушительных пиков» цены все же не дойдут.

Ранее, 24 декабря, сообщалось, что в январе 2023 года для немецких домохозяйств вырастут цены на газ и электричество. Согласно исследованию Verifox, стоимость газа вырастет на 112% по сравнению с осенью 2021 года. Электроэнергия при этом подорожает на 44%.

О том, что Европу этой зимой ожидают значительные трудности на фоне ограничений поставок газа из РФ и роста цен, в начале сентября также заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он отмечал, что Европа проведет эту зиму с серьезными проблемами.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на ЖКХ, топливо и продукты.