Водитель не справился с управлением и попал в ДТП на МКАД

Авария с участием легкого автомобиля произошла на 32-м км МКАД. Об этом в воскресенье, 8 декабря, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Согласно имеющимся данным, водитель машины не справился с управлением и допустил наезд на место проведения дорожных работ. Сведения о пострадавших и обстоятельствах ДТП не приводятся.

Отмечается, что в результате происшествия были перекрыты три из четырех полос МКАД. В этой связи участникам дорожного движения рекомендуется выбирать пути объезда.

Накануне стало известно, что авария с участием нескольких автомобилей произошла на Дмитровском шоссе в Москве. Последствия ДТП запечатлели видеорегистраторы. На видео с места происшествия видно, что среди столкнувшихся авто есть грузовик. На месте аварии вскоре приступили к работе сотрудники экстренных служб.