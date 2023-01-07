Число пострадавших при обрушении крыши отеля в Турции возросло до 32
Число пострадавших в результате обрушения крыши отеля в турецком городе Сарыкамыш достигло 32 человек. Об этом сообщил 7 января телеканал CNN Turk.
«23 из 32 наших граждан, пострадавших в результате инцидента, были освобождены, и процесс предварительного наблюдения и осмотра девяти наших граждан продолжается», — приводит телеканал слова губернатора провинции Карс, где расположен Сарыкамыш, Тюркера Оксюза.
По информации телеканала, инцидент произошел около 18:45 в горнолыжном центре Cibiltepe в Сарыкамыше. Во время проведения мероприятия подвесной потолок конференц-зала отеля рухнул. В результате инцидента 10 человек были доставлены в больницу машинами скорой помощи, а 22 человека отправились в больницы самостоятельно, где получили помощь медиков.
Также данные о 32 пострадавших подтвердил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.
«32 человека получили ранения в результате обрушения потолка отеля в Карсе, Сарыкамыш. 23 раненых были госпитализированы в амбулаторных условиях, девять раненых были доставлены в государственную больницу Карс Сарыкамыш на машинах скорой помощи. Общее состояние раненых хорошее. Поправляйтесь», — написал он в своем Twitter-аккаунте.
Ранее в этот день сообщалось, что в результате обрушения потолка в отеле города Сарыкамыш пострадало 10 человек. В настоящее время на месте инцидента работают спасатели и следователи. Обстоятельства произошедшего выясняются.