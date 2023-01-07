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Подавший сигнал тревоги самолет успешно приземлился в Шереметьево
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Подавший сигнал тревоги самолет успешно приземлился в Шереметьево

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Пассажирский самолет Boeing 737, который подал сигнал тревоги на пути из Мурманска в Москву, сел в аэропорту Шереметьево в субботу, 7 января. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.

Отмечается, что самолет авиакомпании «Победа» маневрирует по взлетно-посадочной полосе без видимых затруднений.

Ранее в этот день стало известно, что борт установил сигнал ответчика general emergency, находясь в небе над Вологодской областью.

Накануне сообщалось о вынужденной посадке самолета в Астрахани в связи с задымлением под обшивкой. Командир воздушного судна, который выполнял рейс ЮВ-610 по маршруту Астрахань–Казань, принял решение вернуться на аэродром вылета по техническим причинам.

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