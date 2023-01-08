Минобороны рассказало о подвигах российских военных в зоне СВО

Минобороны России 7 января сообщило о новых героических поступках российских военных, которые рискуют жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Как отметили в военном ведомстве, заместитель начальника военной автомобильной инспекции (ВАИ) майор Евгений Сапронов вместе со своими подчиненными выполнял боевую задачу по сопровождению и охранению колонны российских войск, которая перебрасывала подразделения на одно из тактических направлений. В пути колонна подверглась массированному артиллерийском обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Быстро сориентировавшись в ситуации и оценив местность, Сапронов перевел колонну на наиболее безопасный маршрут. Благодаря грамотным и слаженным действиям майора и подчиненного ему личного состава, удалось вывести воинскую колонну из-под обстрела, а также сохранить жизни военнослужащих и не допустить потерь в технике.

Кроме того, были отмечены заслуги старшего матроса Егора Никитина, который в составе подразделения выполнял боевую задачу по вскрытию позиций противника. Продвигаясь по местности, его группе военнослужащих удалось вскрыть готовящееся контрнаступление ВСУ на населенный пункт, в котором были организованы оборонительные позиции российских войск.

Противник заметил передвижение подразделения и открыл шквальный огонь, в результате которого был ранен командир подразделения. Никитин быстро сориентировался в обстановке и бросился оказывать ему первую помощь. После этого старший матрос передал командира товарищам для эвакуации, а сам прикрывал отход подразделения на оборонительные позиции. Никитин ликвидировал пятерых бойцов ВСУ из стрелкового оружия. Добравшись до населенного пункта, старший матрос вместе с другими военнослужащими занял позиции и приготовился к отражению контрнаступления противника. ВСУ в течение двух дней предпринимали безуспешные попытки выбить подразделения российских войск с оборонительных позиций. В ходе боя с превосходящими силами противника Никитин уничтожил большое количество живой силы и подбил две боевые машины пехоты ВСУ. Благодаря этому удалось предотвратить взятие в окружение группы российских военнослужащих и прорыв обороны. Понеся тяжелые потери в живой силе и технике, противник покинул поле боя.

Благодаря действиям старшего матроса Никитина удалось не только сохранить жизни командира и его товарищей, но и отбить наступление противника, а также создать условия для дальнейшего наступления российских войск и занятия более выгодных рубежей и позиций.

Накануне уникальная танковая дуэль с участием трех российских и двух украинских танков произошла в Донбассе. Как объяснил один из военных, когда противник открыл огонь по российским танкам, третий танк ВС РФ, подъехавший с фланга, открыл огонь по украинской машине. В результате один из танков ВСУ был подбит.

Также официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военные за прошедшие сутки отразили атаки украинских боевиков на четырех направлениях. Кроме того, по его словам, всего за сутки силами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены четыре украинских беспилотника, а также перехвачены пять снарядов РСЗО «Ураган» и HIMARS.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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