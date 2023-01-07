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ФИФА назначила первую женщину из Саудовской Аравии футбольным арбитром
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ФИФА назначила первую женщину из Саудовской Аравии футбольным арбитром

Al-Arabiya: ФИФА назначила первую женщину из Саудовской Аравии футбольным арбитром
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Фото: Al-Arabiya/english.alarabiya.net
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Международная федерация футбола (ФИФА) назначила первую женщину из Саудовской Аравии Ануд аль-Асмари футбольным рефери. Об этом в субботу, 7 января, сообщил телеканал Al-Arabiya.

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Уточняется, что аль-Асмари была назначена международным арбитром в четверг, 5 января. Телеканал отмечает, что это произошло менее чем через год после первого матча женской сборной Саудовской Аравии.

«Я счастлива быть первой в истории саудовского спорта женщиной-рефери, получившей международный статус», — приводит ее слова телеканал.

Женская сборная была создана в 2019 году Федерацией футбола Саудовской Аравии и насчитывает 450 зарегистрированных игроков, 49 квалифицированных судей и свыше 900 тренеров.

В декабре королевство подало заявку на проведение Кубка Азии среди женщин в 2026 году.

Ранее, 30 ноября, сообщалось, что француженка Стефани Фраппар получила назначение на игру группового этапа турнира в Катаре между сборными Коста-Рики и Германии. Встреча проходила 1 декабря. Так, Фраппар стала первой женщиной-арбитром, которая рассудила матч чемпионата мира по футболу.

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