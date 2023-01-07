В Нижегородской области на трассе спасли замерзающих в сломанном автобусе туристов
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- В Нижегородской области на трассе спасли замерзающих в сломанном автобусе туристов
В Нижегородской области спасли замерзающих на трассе пассажиров сломавшегося туристического автобуса. Об этом 7 января сообщило региональное управление МЧС.
Известно, что экскурсионному автобусу в субботу около 03:00 ночи потребовалась аварийная остановка на 86-м км трассы Р-158 Нижний Новгород – Саратов возле Арзамаса. Транспортное средство следовало по маршруту Москва – Ульяновск, когда в пути у него замерзло топливо.
«Из-за этого продолжать движение было невозможно, и водитель остановился на обочине. В автобусе находилось 56 пассажиров, в том числе 26 детей», — говорится в сообщении.
На место сразу же выехали пожарно-спасательные подразделения и сотрудники полиции. С места ЧП были эвакуированы жители Ульяновской области, которых на других автобусах довезли до гостиниц Арзамаса и разместили там.
Согласно данным синоптиков, ночью в Нижегородской области температура воздуха опускалась до –32 градусов.
Ранее, 22 декабря, сообщалось, что в Орске Оренбургской области спасатели вызволили из машины шестимесячного ребенка, который оказался запертым в салоне. Мама девочки, водитель автомобиля, была рядом, но по какой-то причине двери машины заблокировались, когда женщина вышла из нее. Самостоятельно открыть их не получилось. При этом на улице стоял мороз –19 градусов.