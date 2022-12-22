Запертого на морозе в машине младенца спасли в Орске

В Орске Оренбургской области спасатели вызволили из машины шестимесячного ребенка, который оказался запертым в салоне. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье».

Мама малышки, водитель автомобиля, была рядом, но по какой-то причине двери машины заблокировались, когда женщина вышла из нее. Самостоятельно открыть их не получилось. При этом на улице стоял мороз –19 градусов.

Сначала женщина обратилась за помощью к полицейскому, а тот, в свою очередь, вызвал городскую службу спасения. Ее сотрудники оперативно прибыли на место происшествия, вскрыли двери и передали ребенка маме, пишет 56orb.ru.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске в строительном магазине ребенок надел себе на голову пластиковую трубу и застрял в ней. На помощь пришлось вызывать спасателей.