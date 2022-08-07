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В Новороссийске спасатели освободили застрявшего головой в трубе ребенка

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Фото: Telegram-канал Алексея Одерова
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В одном из строительных магазинов Новороссийска ребенок надел себе на голову пластиковую трубу и застрял в ней. На помощь пришлось вызывать спасателей. По прибытии они освободили голову мальчика — ребенок не пострадал. Об этом рассказал 7 августа руководитель муниципальной «Службы спасения» города Алексей Одеров.

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«В одном из строительных магазинов ребенок надел себе на голову тройник пластиковой трубы и самостоятельно снять ее не смог. <...> Спасатели аккуратно сняли трубу с головы. <...> Дорогие наши дети, будьте аккуратнее при изучении мира», — написал Одеров в своем Telegram-канале.

В апреле прошлого года в Новочеркасске Ростовской области школьница застряла в трубах отопления, спасать девочку пришлось сотрудникам МЧС. Тогда сообщалось, что в школе № 31 ученики младших классов на перемене бегали по коридорам и лазали по трубам отопления.

В какой-то момент нога одной из девочек застряла между трубами, причем так, что освободить ребенка не смогли даже взрослые. Руководству школы пришлось вызывать спасателей, которые извлекли ногу девочки из промежутка между трубами.

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