В Новороссийске спасатели освободили застрявшего головой в трубе ребенка

В одном из строительных магазинов Новороссийска ребенок надел себе на голову пластиковую трубу и застрял в ней. На помощь пришлось вызывать спасателей. По прибытии они освободили голову мальчика — ребенок не пострадал. Об этом рассказал 7 августа руководитель муниципальной «Службы спасения» города Алексей Одеров.

«В одном из строительных магазинов ребенок надел себе на голову тройник пластиковой трубы и самостоятельно снять ее не смог. <...> Спасатели аккуратно сняли трубу с головы. <...> Дорогие наши дети, будьте аккуратнее при изучении мира», — написал Одеров в своем Telegram-канале.

В апреле прошлого года в Новочеркасске Ростовской области школьница застряла в трубах отопления, спасать девочку пришлось сотрудникам МЧС. Тогда сообщалось, что в школе № 31 ученики младших классов на перемене бегали по коридорам и лазали по трубам отопления.

В какой-то момент нога одной из девочек застряла между трубами, причем так, что освободить ребенка не смогли даже взрослые. Руководству школы пришлось вызывать спасателей, которые извлекли ногу девочки из промежутка между трубами.