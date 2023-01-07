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Политолог указал на необходимость укрепления отношений России и Индонезии

Политолог Брутер заявил, что России необходимо укреплять отношения с Индонезией
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Фото: ТАСС/Терещенко Михаил
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России необходимо укреплять отношения с Индонезией, так как в этой стране есть большой человеческий ресурс, а в современной международной обстановке Джакарта сохраняет нейтралитет. Об этом 7 января заявил политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

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«Индонезия на сегодняшний момент четвертая страна мира по населению. Отношения с Индонезией, например, для России должны были быть давно привилегированной темой», — сообщил он в беседе с Ura.ru.

Однако Брутер отметил, что в вопросе торговли с Индонезией Россия сталкивается с теми же проблемами, что и с Китаем, — недостаточное развитие железнодорожного направления между государствами.

Вместе с этим, считает политолог, развитие отношений между Москвой и Джакартой представляет интерес для России. Кроме того, Индонезия настроена на вступление в БРИКС, напомнил эксперт.

В начале октября председатель Совета региональных представителей (верхняя палата парламента) Индонезии Ла Ньялла Матталитти заявил, что Индонезия рассчитывает на укрепление экономических отношений с РФ, а также сотрудничества в сфере обороны и энергетики.

В сентябре сообщалось о том, что Индонезия рассматривает возможность закупки российской нефти. Страна долгое время не импортировала из РФ значительных объемов нефти. При этом закупка российской нефти по цене выше предела, который установили страны G7, может сделать страну уязвимой для санкций США.

В этом же месяце индийская газета Business Standard со ссылкой на источники в правительстве страны сообщила, что Россия предложила Индии скидку на поставки нефти в том случае, если она откажется присоединяться к инициативе G7 по введению потолка цен на российские углеводороды.

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