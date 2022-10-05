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В Индонезии заявили о желании укрепить экономические отношения с РФ
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В Индонезии заявили о желании укрепить экономические отношения с РФ

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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Devi Rahman
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Индонезия рассчитывает на укрепление экономических отношений с РФ, а также сотрудничества в сфере обороны и энергетики. Такое заявление сделал председатель Совета региональных представителей (верхняя палата парламента) Индонезии Ла Ньялла Матталитти в среду, 5 октября.

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«Рассчитываем на укрепление экономического сотрудничества между Россией и Индонезией, особенно в таких сферах, как инвестиции, оборона, сельское хозяйство, здравоохранение, энергетика, туризм, морское хозяйство и создание критически важной инфраструктуры», — подчеркнул он в ходе встречи со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко.

Ранее сообщалось о выступлении Матвиенко на саммите G20 в Индонезии. Саммит проходит в Джакарте — индонезийской столице — с 5 по 7 октября. Матвиенко поднимает вопросы продовольственной, энергетической безопасности и экономических вызовов, а также участвует в дискуссии, посвященной социальной интеграции, гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин.

12 сентября сообщалось о том, что Индонезия рассматривает возможность закупки российской нефти. Страна долгое время не импортировала из РФ значительных объемов нефти. При этом закупка российской нефти по цене выше предела, который установили страны G7, может сделать страну уязвимой для санкций США.

Накануне индийская газета Business Standard со ссылкой на источники в правительстве страны сообщила, что Россия предложила Индии скидку на поставки нефти в том случае, если она откажется присоединяться к инициативе G7 по введению потолка цен на российские углеводороды.

В тот же день глава Минэнерго Николай Шульгинов заявил, что Россия не будет продавать газ или нефть странам, которые введут ограничения на цену российских энергоносителей. По мнению министра, западные политики «уже не отдают отчета себе в том, что они делают», принимая соответствующие решения.

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