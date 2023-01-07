Ортопед дал советы россиянам по началу занятий спортом в новом году

Травматолог-ортопед, врач спортивной медицины и лечебной физкультуры, КМС по скалолазанию и триатлону Юрий Сдобников дал рекомендации россиянам, которые планируют начать новый год со спортивных тренировок. Об этом специалист рассказал в субботу, 7 января, телеканалу RT.

«Как и в любом деле, чтобы не потерять мотивацию, начинать стоит с малого. Людям с низкой физической подготовкой можно начать с ходьбы: 6–7 тыс. шагов в быстром темпе уже будут хорошей тренировкой. Также стоит начать с силовых упражнений с собственным весом: планка, отжимания, приседания», ― отметил Сдобников.

Врач-ортопед подчеркнул, что очень важно найти себе такой вид спорта, который приносил бы удовольствие. Более того, нагрузку стоит давать постепенно, чтобы избежать травм, вызванных перегрузкой.

«Силовые тренировки полезны, но не все получают от них удовольствие. Так и с кардиотренировками — кому-то нравится скандинавская ходьба, кому-то плавание. Всё это виды физической активности, которые улучшат качество жизни», ― пояснил он.

Если же человек хочет начать освоить что-то новое зимой, Сдобников прежде всего порекомендовал беговые лыжи.

«Во-первых, спортсмены биатлонисты и лыжные гонщики имеют самые высокие показатели аэробной выносливости и самую высокую продолжительность жизни. Во-вторых, в движении задействовано большое количество мышечных волокон», ― заметил специалист.

Эксперт предупредил, что новичкам может показаться, что нагрузка очень высокая, поскольку во время движения поднимается пульс и учащается дыхание. Но Сдобников подчеркнул, что залог успешных тренировок заключается в том, чтобы они были регулярными.

Также не будет лишним, если рядом с начинающим спортсменом будет опытный наставник, который мог бы помочь или дать совет.

Ранее, 3 января, врач-диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова рассказала «Известиям», как лучше всего спланировать новогодние праздники, чтобы избежать набора лишнего веса.

Так, диетолог посоветовала заранее определить, в какие дни есть любую еду, а какие дни сделать разгрузочными. Также Тихомирова отметила пользу от активного образа жизни: катание на лыжах, горках, коньках будет препятствовать набору лишнего веса.