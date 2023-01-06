Стрелявший в сербов албанец отказался признать свою вину

А. Куртай, подозреваемый в нападении на сербов, заявил, что не считает себя виновным. Об этом в пятницу, 6 января, пишет издание Indeksonline.

Отмечается, что журналисты смогли связаться с албанцем незадолго до его ареста и получить соответствующий комментарий.

Сербские правоохранители задержали мужчину ранее в этот день и доставили в город Урошевац для допроса.

О том, что албанец в Косово ранил двух сербов, в том числе одного несовершеннолетнего, стало известно ранее в этот день. Во время празднования Рождественского сочельника в районе города Штрпце в населенном пункте Готовуша пострадали 11-летний подросток и 21-летний молодой человек. Огонь по ним был открыт из проезжающего автомобиля.

Раненых госпитализировали. Как подчеркнул глава канцелярии Петар Петкович, данный инцидент является покушением на убийство мирных жителей.

После случившегося сербы перекрыли одну из местных дорог и потребовали немедленно поймать стрелявшего. На месте находились сотрудники полиции и польские миротворцы из KFOR («Силы для Косово»), которые расположились неподалеку.

Очередное обострение конфликта между Сербией и Косово началось летом 2022 года, после того как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские автомобильные номера и личные документы.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.