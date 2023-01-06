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В Мелитополе Запорожской области сообщили о взрыве

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Фото: ТАСС/Андрей Рубцов
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Взрыв произошел в Мелитополе Запорожской области. Об этом в пятницу, 6 января, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

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Никаких подробностей он не уточнил, пообещав сделать это позднее.

При этом ряд украинских СМИ пишет о взрыве, который якобы прогремел в районе железнодорожного вокзала. Официального подтверждения этой информации от российской стороны не было.

В то же время на линии фронта Россией введен режим прекращения огня по случаю Рождества. Он будет действовать до 24:00 7 января. Режим был введен по поручению президента России Владимира Путина.

5 января Россия призвала украинскую сторону объявить и со своей стороны о прекращении огня и дать возможность людям посетить службы в храмах в Рождество. Однако там отвергли эти призывы. От возможности рождественского перемирия отказался в том числе и президент Украины Владимир Зеленский.

При этом украинская сторона продолжила обстрелы населенных пунктов Донецкой Народной Республики и Херсонской области. В частности, под огонь украинских боевиков попали Донецк и Новая Каховка.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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