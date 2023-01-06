Названа вероятная причина возгорания в здании МИД России

Вероятной причиной возгорания в одном из технических помещений здания МИД России стало короткое замыкание. Об этом 6 января сообщили в экстренных службах.

«Причиной возгорания в здании МИД РФ стало короткое замыкание, до прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуированы 20 человек», — сказал источник ТАСС.

В пресс-службе ГУ МЧС по Москве, в свою очередь, сообщили, что возгорание в здании потушено на площади 2 кв. м.

Пострадавших в результате возгорания нет, сообщала ранее в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, информация о том, что пожар произошел в рабочих помещениях, не соответствует действительности.

Ранее в этот же день стало известно, что пожарные проверяют информацию о задымлении в пресс-центре МИД России в центре Москвы.