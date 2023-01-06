Пожарные проверяют информацию о задымлении в пресс-центре МИД РФ

Пожарные проверяют информацию о задымлении в пресс-центре МИД России в центре Москвы. Как сообщает источник «Известий» 6 января, оно наблюдается на минус втором этаже.

По предварительным данным, могло произойти возгорание в электрощите. Из здания на Смоленской-Сенной площади эвакуировали 25 человек.

2 января сообщалось, что около 40 человек эвакуировали из гостиницы на Большой Никитской улице в центре Москвы. По данным «Известий», в старом кирпичном здании произошло возгорание. Кроме гостиницы в нем расположен и ресторан.