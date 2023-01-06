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В МИД РФ уточнили данные об инциденте в одном из корпусов ведомства

Пострадавших в результате инцидента в техническом помещении корпуса МИД РФ нет
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В одном из корпусов МИД РФ, в техническом помещении, сработала пожарная сигнализация. Об этом 6 января сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По ее словам, возможной причиной является короткое замыкание. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники МЧС, отметила дипломат. Она также указала, что пострадавших нет.

«Информация о том, что «имело место возгорание в рабочих помещениях», не соответствует действительности. Речь идет о подвальных этажах», — уточнила Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее в пятницу стало известно, что пожарные проверяют информацию о задымлении в пресс-центре МИД России в центре Москвы. По предварительным данным, могло произойти возгорание в электрощите. По данным «Известий», из здания на Смоленской-Сенной площади эвакуировали 25 человек.

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